Торги на межбанке открылись ростом доллара и евро

Во вторник, 2 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1410/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2616/20, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4775/10,4880. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2867/69 (понедельник — 1,2807/09).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1310/8,1380, к 12:00 цены поднялись до 8,1400/8,1440. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1405/8,1455 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4115/10,4225, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4260/10,4370. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,4265/10,4390.