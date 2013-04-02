Результат продажи активов Swedbank в Украине составил 52,17 млн долл.

Негативный результат продажи активов Swedbank в Украине будет отражен по статье “прекращение деятельности” в размере 340 млн шведских крон (52,17 млн долл.) в первом квартале 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе “Сведбанка”.

Согласно сообщению, завершение сделки ожидается до конца первого полугодия 2013 года после получения необходимых разрешений от соответствующих инстанций. Деятельность Swedbank в Украине будет отражена как «прекращенная деятельность» в первом квартале 2013 года. После завершения сделки из активов Swedbank в Украине остается портфель недвижимости балансовой стоимостью около 600 млн шведских крон (92,07 млн долл.) под управлением дочерней компании банка - Ektornet. Эти активы будут постепенно реализованы.

По словам покупателя банка, владельца “Дельта Банка” Николая Лагуна, данная сделка является частью стратегии развития банковского бизнеса. “Мы планируем интегрировать приобретенный банк с существующими активами “Дельта Банка” и “Кредитпромбанка”, - прокомментировал Н.Лагун.

Как сообщал УНИАН, владелец «Дельта Банка» Николай Лагун подписал документы о приобретении «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 января 2013 года активы банка составили 29,84 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 18,02 млрд грн, обязательства - 26,83 млрд грн, средства клиентов - 17,20 млрд грн, собственный капитал - 3,01 млрд грн, уставный капитал - 2,33 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 97,86 млн грн. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%). 28 февраля завершена сделка по покупке Н.Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка», и процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля.

«Сведбанк» (ранее «ТАС-Коммерцбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних банков. На 1 января 2013 года активы банка составили 3,3 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,99 млрд грн, обязательства – 3,06 млрд грн, средства клиентов – 44,97 млн грн, собственный капитал – 246,21 млн грн, уставный капитал – 5,44 млрд грн. В 2012 году банк получил убыток в размере 527,28 млн грн.