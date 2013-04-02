Средняя зарплата в Минске составила 678 долл.

Минск. Средняя зарплата в столице Беларуси Минске в феврале текущего года составила 5,85 млн белорусских рублей.

Об этом УНИАН сообщили в Мингорисполкоме.

«За февраль минчане в среднем заработали 5 млн 853,9 тыс рублей, что эквивалентно 678 долларам», - сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на оперативном совещании в горисполкоме.

При этом реальная зарплата с учетом темпа роста потребительских цен по сравнению с январем-февралем 2012 года выросла на 25,1%.

«Наиболее высокооплачиваемыми остаются работники сферы финансовой деятельности – за февраль они заработали 10 млн 599,1 тыс. рублей (1222 долл). Далее идут строители – 6 млн 683,4 тыс. рублей (770 долл.). На третьем месте – работники сферы транспорта и связи – 6 млн 63,2 тыс. рублей (700 долл.)», - отметила Ж. Романович.

Ниже среднегородского уровня остается зарплата в организациях текстильного и швейного производства (за февраль – 4 млн 549 тыс. рублей, или 525 долл.); общественного питания (4 млн 123,8 тыс. рублей 475 долл.).

В бюджетной сфере среднемесячная зарплата за 2 первых месяца 2013 года составила 4 млн 84,7 тыс рублей (471 долл.), в том числе за февраль 4 млн 189,9 тыс рублей (483 долл.). В области здравоохранения за февраль зарплата сложилась на уровне 4 млн 148,4 тыс рублей (478 долл.); образования – 3 млн 905,3 тыс. рублей (450 долл.); предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг – 4 млн 785 тыс. рублей (552 долл.).

Как сообщал УНИАН, в Украине средний размер заработной платы штатного работника в феврале составлял 3044 грн, что соответствует примерно 380 долл. При этом в Киеве средняя зарплата составила 4688 грн, или 586 долл.