В 2013 году ожидается ужесточение валютного регулирования и контроля - эксперт

В 2013 году усиление девальвационной нагрузки на национальную валюту будет стимулировать Национальный банк к ужесточению валютного регулирования и контроля.

Такое мнение высказали аналитики рейтингового агентства «IBI-Rating» в обзоре «Банковская система Украины в 2012 году: состояние и тенденции развития», опубликованном на сайте агентства.

Согласно обзору, в 2013 году Национальный банк продолжит практику размещения долларовых казначейских обязательств, но с более низким уровнем доходности. Также аналитики агентства на основе проведенного анализа результатов деятельности банковской системы Украины в 2012 году прогнозируют сохранение тенденции выхода с украинского рынка банков с западноевропейским капиталом и увеличение доли отечественного капитала, постепенное снижение ставок по вкладам населения, восстановление кредитования за счет краткосрочных кредитов юридических лиц на пополнение оборотных средств и потребительских кредитов населению. В текущем году уровень надежности банковской системы будет определяться качеством активов банков, подверженностью валютным рискам и рисками снижения уровня капитализации банков.

Как полагают аналитики, в 2013 году государственные облигации внутреннего займа сохранят позиции как высоколиквидный инструмент инвестирования средств с низким уровнем риска, который также может быть использован для регулирования ликвидности банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в случае необходимости будет принимать меры по предупреждению девальвации и по укреплению курса гривни. По словам директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елены Щербаковой, главной целью Нацбанка в 2013 году по-прежнему остается поддержание ценовой стабильности, при этом на Нацбанк не возложена обязанность удерживать обменный курс гривни в тех или иных рамках.