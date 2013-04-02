Беларусь выплатила очередной платеж по долгу МВФ в размере 82 млн долл.

Минск. Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда 1 апреля осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн SDR, что эквивалентно 82 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

Напомним, Беларусь реализовала программу стэнд-бай, поддержанную кредитом МВФ на 3,5 млрд долл., в период с января 2009 года по апрель 2010 года.

«Это позволило стране обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере», - отметили в Минфине Беларуси.

Как сообщал УНИАН, за последнее время официальный Минск дважды безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

В 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, платежи по которому составят 3,1 млрд долл.

Из них в течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ (с учетом процентов) в сумме 1,63 млрд долл., что является наибольшей частью полученного в период с января 2009 года по апрель 2010 года кредита стэнд-бай.

Беларусь является членом МВФ с 1992 года, ее квота на начало 2013 года составляла 386,4 млн SDR (542,1 млн долл.).