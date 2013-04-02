Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 1%

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году с 3,5% до 1% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан Пионтковский на пресс-конференции в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%.

На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Р.Пионтковский сообщил, что ВБ улучшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2013 года с 9,5% до 8,7%. При этом он подчеркнул, что Банк, составляя прогноз потребительских цен, традиционно внес в базовый сценарий повышение тарифов на газ для населения в текущем году.

По его мнению, в текущем году можно ожидать некоторого смягчения монетарной политики Национального банка Украины, что определяет более гибкий курс национальной валюты.

Эксперты ВБ прогнозируют дальнейшее увеличение дефицита счета текущих операций Украины, который по их оценкам в 2013 году составит 7,4% ВВП (прежний прогноз — 5,3%), в 2014 году - 6,8% (5,5%).

Также ВБ ожидает увеличение отношения внешнего долга Украины в ВВП - до 83,5% в 2013 году и 85,3% в 2014 году, против 78,5% и 78,6% соответственно, прогнозируемых ранее. При этом государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам ВБ, к концу года составит 40,1% ВВП, в 2014 году - 41,5%.

В свою очередь директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан, оценивая результаты работы украинской экономики в 2012 году, отметил, что снижение спроса на украинский экспорт, а также «задержки в экономической политике» стали причинами того, что Украина вошла в рецессию во второй половине 2012 года.

По его мнению, украинская экономика будет оставаться уязвимой для внешних рисков и в текущем году. При этом продолжение реализации структурных реформ должно оказать положительное влияние на восстановление темпов роста экономики страны.

Как сообщал УНИАН, согласно уточненным данным Госстата, спад ВВП Украины в 4-м квартале 2012 года по сравнению с 4-м кварталом 2011 года составил 2,5% (прежняя оценка — спад 2,7%), а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – спад 0,8%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил - 0,2%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,409 трлн грн, в 4-м квартале 2012 года - 378,56 млрд грн.

Спад ВВП страны в ІІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 1,3%, во ІІ квартале - рост 3%, в I квартале - рост 2%.

Рост ВВП Украины за 2011 год составил - 5,2% (номинальный ВВП - 1,317 трлн грн).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.