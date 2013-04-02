В КГГА подсчитали, что киевлянам задолжали 85,7 млн грн зарплаты

По состоянию на 1 марта долг по выплате зарплаты зафиксирован на 40 столичных предприятиях и организациях на общую сумму 85,7 млн грн, из которых 90% - долги предприятий государственного сектора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Руслан Крамаренко.

По его словам, наибольшими должниками оставались государственные предприятия, которые являются участниками государственного концерна «Укроборонпром», – завод «Буревестник» (17,6 млн грн), компания «Артем» (14,4 млн грн), завод «Генератор» (9,8 млн грн), завод «Радар» (9,1 млн грн), НИИ гидроприборов (2,5 млн грн), машиностроительная фирма «Артем» (1,8 млн грн). Также должниками являются подчиненные Госагентству по управлению имуществом Украины НИИ «Орион» (6 млн грн) и Киевский институт автоматики (2,1 млн грн), а еще два предприятия, которые подчинены Государственному космическому агентству Украины, – казенное предприятие «Арсенал» (2,8 млн грн) и завод «Арсенал» (2 млн грн).

Объем долга по зарплате на этих 10 предприятиях составил более 68 млн грн или 80% от общего долга в городе.

Среди предприятий не государственного сектора наибольший объем долга накопился на ООО «Форум ДС и КО» (2,1 млн грн), ПАО «Киевский речной порт» (1,4 млн грн), ЗАО «Атек» (1 млн грн), ОАО ПСК «Схід» (0,9 млн. грн) и ООО «Завод «Изумруд» (0,5 млн грн).

Причинами возникновения долга является значительное уменьшение заказов на продукцию и несвоевременные расчеты заказчиков за выполненные работы.

«Все предприятия-должники охвачены проверками, а вопрос состояния погашения задолженности по заработной плате ежемесячно рассматривается на заседаниях городской и районных временных комиссий по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсий, стипендий и других социальных выплат”, - отметил Р.Крамаренко.

По его данным, благодаря принятым совместным мерам на протяжении января-марта предприятия - должники города выплатили более 28 млн грн задолженной зарплаты. Р.Крамаренко отметил, что по состоянию на 1 марта в Киеве отсутствует просроченная задолженность по выплате зарплаты на коммунальных предприятиях и в бюджетных учреждениях столицы, которые финансируются из городского бюджета.