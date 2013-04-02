Кипрский филиал «ПриватБанка» возобновил проведение расчетных операций клиентов

Кипрский филиал «ПриватБанка» с 28 марта возобновил проведение расчетных операций, сообщила УНИАН пресс-служба банка со ссылкой на директора филиала Владислав Моргачев.

По его словам, введение антикризисных мер на финансовом рынке Республики Кипр не отразилось на клиентах кипрского филиала «ПриватБанка», поскольку предложенные Министерством финансов Кипра списания и налог на депозиты не распространяются на филиалы иностранных банков.

“Согласно решению Центрального банка Кипра, все расчетные операции банков возобновлены с 28 марта. Мы сделали все, чтобы клиенты обслуживались в прежнем режиме, и рассчитываем на приток клиентов”, - цитирует пресс-служба В.Моргачева.

Также сообщается, что на 1 февраля 2013 года объем активов кипрского филиала “ПриватБанка” составил 0,8% в общем объеме активов банковской системы Кипра.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка на начало 2013 года являлись Геннадий Боголюбов - 33,83%, Игорь Коломойский - 33,77% и Triantal Investments Ltd. (Кипр) - 24,99%.