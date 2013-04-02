В феврале банки выдали 111,3 млрд грн новых кредитов - на 10% больше, чем в январе

В феврале 2013 года банки Украины выдали 111,3 млрд грн новых кредитов, что на 10% больше, чем в январе текущего года, и на 6% больше показателя февраля 2012 года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

По оценкам экспертов ассоциации, рост объемов кредитования произошел за счет кредитов предприятий, объем которых в феврале составил 99,7 млрд грн. Объем кредитования реального сектора экономики в феврале 2013 года вырос на 15% по сравнению с январем и на 3% по сравнению с февралем 2012 года. Наибольший рост произошел по объемам кредитования промышленных предприятий (29,9 млрд грн, или на 26% больше, чем в январе), компаний агропромышленного комплекса (4,7 млрд грн, или на 12% больше) и торговли (48,8 млрд грн, или на 9% больше).

Также сообщается, что объем новых кредитов физическим лицам в феврале составил 8,8 млрд грн, что на 3% меньше, чем в январе 2013 года, в то же время этот показатель на 40% превышает показатель февраля 2012 года. Объем ипотечного кредитования остается достаточно низким, за месяц было выдано только 111 млн грн, что составляет 1,3% общего объема предоставленных новых кредитов физическим лицам.

По мнению экспертов ассоциации, растущие объемы кредитования предприятий свидетельствуют об усилении тенденции кредитования банками отечественных товаропроизводителей. В то же время небольшие объемы долгосрочных кредитов физическим лицам могут свидетельствовать о необходимости активизации государственной поддержки в этом сегменте.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году украинские банки уменьшили объем предоставленных кредитов на 8,5% — до 815,327 млрд грн. При этом в 2011 году объемы кредитования выросли на 9,3%, или 70,3 млрд грн. По информации Нацбанка, снижение в 2012 году объемов предоставленных банками кредитов произошло в основном за счет уменьшения кредитования физических лиц на 7,4% — до 161,775 млрд грн. В то же время объемы кредитования юрлиц выросли на 4,9% — до 609,202 млрд грн.

В 2012 году банки уменьшили объемы долгосрочных кредитов на 7,6% — до 394,246 млрд грн против роста данного показателя на 1,5% в 2011 году.

По данным Государственной службы статистики Украины, спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.