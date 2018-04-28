Фонд гарантирования вкладов: куда уходят деньги

Статистика за 2012 год по объемам депозитов населения и поступлениям банковских взносов в Фонд гарантирования вкладов создает иллюзию полной гармонии. Между тем, с начала текущего года закрома Фонда стремительно скудеют, и его ресурсов может не хватить, если отечественную банковскую систему вдруг захлестнет новая волна банкротств. Видимо, с учетом этого разработан новый порядок уплаты дифференцированных взносов - теперь финучреждения будут платить больше, причем за счет средств своих вкладчиков, поскольку данное новшество с максимальной вероятностью «обвалит» ставки не рынке.

Иллюзорные отчеты vs реальность

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с триумфом отчитался о «рекордных» поступлениях взносов от банков в прошлом году - 2,4 млрд грн. Банкиры, в свою очередь, самодовольно констатировали возобновление доверия к банковской системе, приводя в подтверждение своим выводам рост объема срочных вкладов физических лиц по итогам года на 21,8%, или на 51,7 млрд грн (согласно статистике Национального банка). Правда, оценка премьер-министра Николая Азарова несколько иная - объем депозитов вырос почти на 60 млрд грн, или на 19%, - до 366 млрд грн.

Тем не менее, казалось бы, в системе гарантирования вкладов наступила полная идиллия – депозиты растут, равно как и поступления в Фонд. Но с начала текущего года объемы Фонда начали стремительно таять: на 1,07% в январе и на 5,3% - в феврале. В итоге на 1 марта размер Фонда составил 5,71 млрд грн, то есть, за два первых месяца года Фонд потерял больше трети миллиарда гривен.

Вопрос даже не в конкретных цифрах, а в устойчивой тенденции – поступления в Фонд больше не покрывают объемы средств, направляемых на возмещение вкладов проблемных банков. В процессе ликвидации в настоящее время находятся всего 2 средних банка – «Эрде» и «Таврика», а львиная доля выплат по ранее обанкротившимся 22 банкам пришлась на 2012-ый и предыдущие годы. Учитывая это, возникает вопрос: хватит ли ресурсов у Фонда, если пессимистические прогнозы экспертов оправдаются и банковскую систему захлестнет новая волна банкротств?

Простая математика

В соответствии с законодательством о системе гарантирования вкладов, не все вкладчики могут претендовать на возмещение через Фонд. Установлен предел в 200 тыс. грн «в одни руки», а также есть другие ограничения в отношении предпринимателей, банковских металлов, счетов доверительного управления, сертификатов на предъявителя, вкладов руководителей банка и вкладов с индивидуальными условиями. Тем не менее, даже с учетом данных ограничений масштабы выплат остаются значительными.

В настоящее время Фонд выводит с рынка неплатежеспособные банки «Эрде Банк» и «Таврика» - на 1 марта с.г. их вкладчикам выплачено 434,80 млн грн и 813,15 млн грн, соответственно. Также для возмещения вкладов «Таврики» перечислено 912,6 млн грн «Райффайзен Банку Аваль». Кроме того, продолжают осуществляться выплаты вкладчикам 33 банков, у которых отозвана банковская лицензия. Всего на 1 марта в пределах гарантированного размера возмещения вкладчикам выплачены 4,9 млрд грн.

Согласно информации на сайте Нацбанка, за 2012 год объемы финансовых ресурсов Фонда выросли на 26,2%, или на 1,26 млрд грн. За это период проведены выплаты возмещения вкладчикам 22 ликвидируемых банков на 532,3 млн грн. Если проанализировать динамику прироста средств фонда с 2001 года, то в 2002 и 2008 годах показатель был значительно выше - 125,87% и 123,68%, соответственно. В то же время, у Фонда бывали времена и похуже: в 2010 и в 2001 годах, когда падение ресурсов составило 21,21% и 7,40%, соответственно. Показатель прироста 2012 года в полтора раза меньше показателя предыдущего года, и, возможно, это стало причиной для паники и поиска новых источников поступлений.

Вероятно, Фонд разделяет опасения относительно своей будущей «платежеспособности» и лихорадочно ищет пути пополнения ресурсов. Ярким подтверждением тому является разработанный им и согласованный Нацбанком, уже зарегистрированный Минюстом порядок уплаты дифференцированного сбора, который вступит в силу сразу после официального опубликования.

От каждого – по способностям

В соответствии с разработанной методикой, размер сбора в Фонд будет зависеть от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле. «Благодаря этим новшествам планируется стимулировать банки к снижению процентных ставок по депозитам и увеличению доли гривневых депозитов в портфелях», - отмечает директор департамента продуктов для частных клиентов «Райффайзен Банка Аваль» Евгений Демянов.

Проект методики обсуждался банкирами достаточно давно. Заместитель председателя правления «Первого украинского международного банка», глава комитета Независимой ассоциации банков Украины по вопросам регуляторной политики и надзора Артур Загородников сообщил, что впервые проект новой концепции расчетов дифференцированных сборов был представлен Фондом совместно с Нацбанком руководителям более 20 коммерческих и государственных финучреждений ещё в начале декабря прошлого года. «Сама идея введения дифференцированных сборов была обоснованной, не новой (в мировой практике системы гарантирования вкладов уже используют такой подход) и нашла понимание как со стороны НБУ, так и со стороны банков. Однако возникла дискуссия вокруг определения критериев рискованности и непосредственно коэффициентов по ним. Некоторые банки сочли предложенные коэффициенты завышенными», - сказал банкир.

Сам принцип базировать риск банка на пассивных операциях, в то время как природа банковских рисков находится в противоположной стороне банковского баланса, вызывает у банкиров легкий шок. Глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин считает, что «такую методику, основанную на формальных данных, без экспертных оценок, проще реализовать на практике. При этом риск банка связан, прежде всего, с активами. Когда пассивы полностью по срокам и ценам сбалансированы с активами, то даже при наличии 100% валютных депозитов, что формально возможно, если они на 100% покрываются валютными кредитами, риск является минимальным». В то же время, он согласен с мнением регулятора, что в текущих реалиях просто повысить взносы в Фонд для всех банков было бы негативным сигналом для общественности.

В то же время, некоторые эксперты и банкиры предпочитают критиковать предложенные нововведения на условиях анонимности. Так, представитель одного из крупнейших банков Украины считает, что механизмы дифференциации отчислений в Фонд должны соответствовать основной логике системы гарантирования - покрытие риска невозврата депозитов. «Если проанализировать структуру баланса обанкротившихся банков, то причинами их банкротства стала неразумная кредитная политика, а не иррациональная структура депозитного портфеля», - сказал эксперт.

Если снижение ставок по вкладам будет полезным для банковской системы, то другие компоненты методики - доля валютных вкладов и доля вкладов в пассивах - вызывают массу вопросов. Согласно статистике того же Фонда, доля валютных депозитов составляет половину вкладов в банковской системе, и с этим явлением банкирам достаточно сложно бороться «в одиночку». Обратить вкладчиков в "гривневую веру» путем банального снижения ставок по валюте вряд ли получится. «Это один из новых рычагов влияния на валютный рынок, а не инструмент оптимизации системы гарантирования вкладов. Активизация привлечения валютных ресурсов внутри страны вместо внешних заимствований будет способствовать развитию экспортного потенциала страны, что естественным образом снизит давление на курс национальной валюты», - считает эксперт.

Стимулировать банки сокращать долю средств физических лиц, в то время как они были и остаются основным ресурсом банковской системы, как минимум, неестественно. Особенно на фоне существенного снижения объема средств корпоративных клиентов в последние годы. По мнению аналитиков, менее диверсифицированная структура пассивов несет определенные риски, в то же время средства физических лиц относятся к наиболее «устойчивым» пассивам, а не являются подтверждением более рисковой политики банка.

По итогам обсуждения предлагаемых новшеств регулятор пошел на некоторые уступки, снизив коэффициенты для расчета сбора по валютным вкладам более чем в два раза. Даже с учетом достигнутых договоренностей, установленные коэффициенты могут достигать 2,2% по валютным вкладам и 1,62% - по гривневым, при этом по действующим правилам они составляют 0,8% и 0,5% в годовом выражении, соответственно, или фактически в 3 раза меньше.

Эксперт одного из крупнейших банков по объему активов сообщил, что при объеме вкладов в его банке в 8 млрд грн и среднерыночном уровне ставок по депозитам объемы взносов в фонд по новым правилам вырастут на 80 млн грн в годовом выражении. По его словам, новые требования неизбежно приведут к повышению стоимости и без того баснословно дорогих ресурсов для банков, и, как следствие, окончательно подорвут и без того «вяло-текущее» возобновление кредитования. В качестве альтернативы эксперт предлагает дифференцировать уровень уплаты взносов в фонд в зависимости от показателей финансовой устойчивости банка.

Готовы ли банки к внедрению этих изменений в организационно-техническом отношении? Демьянов говорит о полной готовности «Райффайзен Банка Аваль» и прогнозирует, что для банка, исходя из текущей структуры и объема вкладов, взносы в Фонд не изменятся. «В настоящее время наблюдается тенденция к снижению стоимости депозитов, которая будет продолжаться и в дальнейшем», - прокомментировала она вопрос влияния нововведений на уровень ставок по депозитам.

К примеру, Загородников пока не смог оценить эффективность новшества, поскольку, по его словам, еще совсем недавно система гарантирования вкладов в стране была существенно изменена в связи с принятием нового законодательства в данной сфере. «Эффективность внедрения нового дифференцированного подхода может быть оценена после его применения и осуществления банками отчислений в Фонд. На наш взгляд, после первых проведенных расчетов, будут определены направления дальнейшего усовершенствования данного вопроса, и диалог с Фондом может быть возобновлен», - отметил Загородников.

Не заплатит банк - заплатит вкладчик

Эксперты наперебой «восхищаются» созданной системой выплат через Фонд гарантирования. Тимонькин предсказал новые банкротства банков, при этом уточнил, что четко отлаженная процедура выплат через Фонд снижает негативные последствия для населения и банковского сектора в целом.

Но если рассматривать ситуацию на примере показателей одного из недавно обанкротившихся банков, то следует отметить, что его портфель вкладов физических лиц, наполовину представленный валютными средствами, является типичным для банковской системы. С другой стороны, ставки по депозитам в этом банке были непомерно высокими, но повышение взносов в Фонд не станет достаточным стимулом для банков–«пирамид» снижать ставки, поскольку это единственный доступный им инструмент для привлечения вкладчиков. Эксперты говорили о проблемах в этом банке уже давно. И если сопоставить объем взносов, которые банк перечислил в Фонд за время его существования, и объем возмещенных Фондом вкладов банка, то до момента банкротства банк практически успел «окупить» проблемы Фонда. Возможно, это и является точкой отсчета для начала процедуры ликвидации. Так куда же тогда деваются средства «здоровых» банков и почему возникла необходимость пополнения Фонда?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует банкротство еще трех-четырех украинских банков, масштабы их обязательств перед вкладчиками не известны. А если сопоставить объем средств физических лиц в банковской системе (на 1 января он составил 369,91 млрд грн), то выплаченные Фондом 4,9 млрд грн з весь период его работы составляют всего 1,32% обязательств банков перед вкладчиками, что ничтожно мало с учетом растущих объемов депозитов и падающего размера Фонда.

Дифференцированный сбор: час "X" еще не определен

Как видим, банкиры неоднозначны в своих оценках нововведений и намерены вернуться к этому вопросу позже. Что примечательно, получив информацию об утверждении новой методики, банки «засыпали» Фонд вопросами относительно даты перехода на дифференцированный сбор. В ответ Фонд 28 марта разослал банкам письмо №12-2337/13, где сообщил, что документ уже утвержден, правда, «не совсем», поскольку такое решение в соответствии с законодательством принимается «исполнительной дирекцией Фонда» и утверждается «административным советом Фонда». Фонд сообщил, что на 27 марта такое решение еще не принято, в то время как документ уже согласован Нацбанком и зарегистрирован Минюстом. Ситуация вызывает вопрос: может быть Фонд еще передумает, или не готов к реализации своих идей?

Тем временем Фонд гарантирования вкладов остро нуждается в ресурсах. Возможно, для окончательного искоренения «нездоровых» банков как явления. А платить за это придется банкам «здоровым», причем средствами их вкладчиков.

Ольга Гордиенко (УНИАН)