Доходы общего фонда Госбюджета за три месяца выросли на 9,1% - до 71,9 млрд грн

Доходы общего фонда Государственного бюджета Украины, по оперативным данным, по итогам января-марта 2013 года, против аналогичного периода 2012 года выросли на 6 млрд грн, или 9,1% — до 71,9 млрд грн, сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Согласно сообщению, в специальный фонд госбюджета Украины за январь-март 2013 поступило 11,9 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Таким образом за январь-март 2013 году в общий и специальный фонд госбюджета страны поступило 83,8 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 6,5 млрд грн или на 8,5% больше, чем за соответствующий период 2012 года.

Также указывается, что в январе-марте 2013 возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 13,7 млрд грн, что на 2,3 млрд грн или на 20,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В том числе объем автоматического возмещения НДС составил 5,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря 2012 года Президент Украины В.Янукович подписал данный закон.

25 декабря 2012 года В.Янукович, открывая заседание Совета регионов, заявил, что по итогам первого квартала государственный бюджет-2013 нужно будет пересмотреть.