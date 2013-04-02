Арбузов обвинил неработающий парламент в ухудшении условий работы национальной экономики

Длительное бездействие Верховной Рады работает против национальной экономики и означает, что украинские предприятия работают в худших условиях, чем их зарубежные конкуренты, заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Потерянное время означает то, что наши предприятия работают в худших условиях, чем наши конкуренты», - сказал С.Арбузов на заседании Комитета экономических реформ при Президенте Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, правительство в настоящее время работает по 18 направлениям, определенным в Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, однако, нестабильная работа парламента блокирует формирование необходимой законодательной базы для реализации всех задач.

В частности, правительство внесло на рассмотрение депутатов два законопроекта, связанных с упрощением регистрации предпринимательской деятельности и усовершенствованием налогового администрирования. При этом более 20 нормативных актов уже согласованы, порядка 10 документов проходят согласование, однако их принятие упирается в работу парламента, которая, по словам С.Арбузова, лежит в политической плоскости.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Кабинет министров обнародовал Программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы, которая обсуждалась на заседании правительства 27 февраля 2013 года. Основными заданиями государственной политики на 2013-2014 годы определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности; детенизация экономики; снижение административных барьеров для развития предпринимательства.

Суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.