Укрепление статуса валют развивающихся стран продолжится - эксперт

Статус валют развивающихся стран, в том числе китайского юаня, бразильского реала и индийской рупии, может укрепиться, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Доля китайского юаня в мировых золотовалютных резервах к концу 2020 года, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может достигнуть 10%, а доля «других валют» – 13%. В то же время, доля американского доллара к этому периоду может сократиться до 55% в связи с ожидаемым снижением влияния экономики США.

«Тенденции последних нескольких лет свидетельствуют о том, что экономики развивающихся стран будут продолжать увеличивать свое экономическое влияние в мире. Значительное количество их населения живет вне городов с низкими доходами, что дает возможность этим экономикам ближайшие 10-20 лет расти более высокими темпами, чем экономики развитых стран», – отмечает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Доля «других валют» в мировых ЗВР в прошлом году увеличилась до исторического максимума – 6,12%. Доля евро за этот период значительно сократилась – с 25,04% до 23,92%, доля доллара США – с 62,22% до 61,89%.

Доля таких валют, как фунт стерлингов повысилась с 3,83% до 4,0%, японской иены – с 3,53% до 3,94%, швейцарского франка – с 0,115% до 0,127%, что подтверждает их достаточно высокий статус.