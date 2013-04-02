Межбанк во вторник закрылся котировками 8,1545/8,1575 грн/долл.

Во вторник, 2 апреля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1480, к 12:00 цены поднялись до 8,1480/8,1530. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1545/8,1575 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2616/0,2620, к 12:00 цены снизились - 0,2615/0,2619. К закрытию цены поднялись до 0,2617/0,2621. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1600 (+0,0350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2825/1,2875. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4775/10,4880, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4630/10,4755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,4625/10,4725.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1310/8,1380, к 12:00 цены поднялись до 8,1400/8,1440. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1405/8,1455 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4115/10,4225, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4260/10,4370. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,4265/10,4390.