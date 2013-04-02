Миндоходов должно способствовать развитию предпринимательской инициативы - Янукович

Министерство доходов и сборов Украины должно давать толчок развитию предпринимательской инициативы и создавать такие правила, при которых уплата налогов и сборов будет максимально комфортной, заявляет Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил в ходе заседания Комитета по экономическим реформам.

«Новое министерство должно быть тем двигателем реформ, который даст толчок развитию предпринимательской инициативы и экономики в целом», - сказал глава государства и отметил, что необходимо создать такие правила для предпринимателей, при которых выполнение обязанностей по уплате налогов и сборов будет максимально комфортным.

«Вы должны быть партнерами бизнеса и не контролировать, а предоставлять услуги. К такой работе мы должны стремиться», - отметил В.Янукович.

Он напомнил, что в 2013 году ставка налога на прибыль предприятий снизилась до 19%, что соответствует самому низкому уровню среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. С 2013 года бизнес сможет платить налог на прибыль предприятий ежегодно, а не ежеквартально, подчеркнул Президент.

В то же время он обратил внимание на то, что бизнес в Украине несет значительные временные затраты на подготовку, предоставление отчетности и уплату налогов. «Такие расходы, по данным Всемирного банка, составляют для Украины 491 час в год, тогда как по странам Европы и Центральной Азии этот показатель в среднем составляет 260 часов в год», - сказал В.Янукович.

Отдельно он отметил, что для предпринимательского сообщества ключевым вопросом остается прогнозируемость изменений налоговой среды. «Новые инициативы не должны ломать систему и создавать очередной стресс для плательщиков, а лишь в случае необходимости ее улучшать. Они должны быть взвешенными, глубоко продуманными, с четко просчитанными результатами, а также учитывать мнение бизнеса», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Украины Виктора Януковича, в этом году Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса (Doing Business).

В 2012 году Украине удалось подняться на 15 пунктов и занять 137-е место в рейтинге.