Поступления в госбюджет в 1-м квартале выросли до 102,5 млрд грн – Миндоходов

Объем поступлений в государственный бюджет Украины в январе-марте 2013 года вырос на 6,7%, или 6,5 млрд грн, по сравнению с 1 кварталом 2012 года и составил 102,5 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, в государственный бюджет поступило 81,7 млрд грн, в местные - 20,8 млрд грн.

«В общий фонд государственного бюджета собрано 78,5 млрд грн налоговых и таможенных платежей, что на 5,7 млрд грн больше аналогичного показателя 2012 года», - сказано в сообщении Миндоходов.

Вместе с тем, налогоплательщикам возмещено 13,7 млрд грн налогов, что на 2,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве доходов и сборов, созданном на базе Налоговой и Таможенной служб, на учете состоит 1480 юридических лиц с объемом доходов свыше 500 млн грн и отнесенных к категории крупных налогоплательщиков.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-февраль составила 69,961 млрд грн, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2012 года.

Министерство доходов и сборов Украины ожидает, что по итогам первого квартала в бюджет будет перечислено порядка 1 млрд грн по результатам расследований резонансных преступлений в сфере налогообложения.

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