В Администрации Президента рассчитывают на существенный прогресс в переговорах с МВФ

Миссия Международного валютного фонда, которая начала работу в Украине 27 марта, продолжает переговоры в рамках графика, и эта неделя даст возможность существенно продвинуться вперед в части достижения переговорного компромисса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Администрации Президента Украины заявила первый заместитель главы АП Ирина Акимова.

«Миссия МВФ идет по традиционному графику встреч – с Национальным банком, Министерством экономического развития и торговли, Миндоходов и сборов, Минфином, Министерством энергетики. Вчера я встречалась с руководителем миссии, - сообщила И.Акимова. – Наши задачи – сблизить позиции, которые были выработаны во время работы предыдущей миссии. Вместе с тем, есть вопросы, которые требуют дополнительных согласований, и эта неделя даст возможность существенно продвинуться вперед», - подчеркнула первый замглавы АП.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Украине, как и планировалось, начала работу миссия Международного валютного фонда во главе с Кристофером Джарвисом. Вместе с тем, ни в Украине, ни в МВФ не комментируют возможных результатов работы миссии, главным из которых должно стать подписание новой программы сотрудничества с Фондом.

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