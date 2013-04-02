Янукович установил параметры отбора кандидатов в международный центр по инвестиционным спорам

Президент Украины Виктор Янукович установил параметры отбора кандидатов для назначения представителями от Украины в списки посредников и списки арбитров Международного центра по урегулированию инвестиционных споров.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Документом установлено, что отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе; кандидаты для назначения представителями Украины должны соответствовать критериям, установленным статьями 12 и 14 Конвенции о порядке решения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами; представители от Украины в списки посредников и списки арбитров назначаются Президентом на основании поданного Кабинетом министров Украины списка кандидатов, определенных по результатам проведения конкурса.

В.Янукович поручил Кабмину образовать в месячный срок во главе с министром экономического развития и торговли Украины конкурсную комиссию по отбору кандидатов, с привлечением в ее состав представителей Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины, а также представителей всеукраинских общественных объединений, уставная деятельность которых связана с защитой прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности.

Также правительству поручено обеспечить, исходя из необходимости гарантирования открытости и прозрачности отбора кандидатов с учетом требований Конвенции о порядке решения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами, разработку и утвердить в двухмесячный срок порядок проведения конкурса по отбору кандидатов; обеспечить проведение конкурса и по его результатам подать до 1 июля 2013 года список кандидатов.

Указом признан утратившим действие Указ Президента Украины от 9 июня 2006 года № 505 «О порядке назначения представителей от Украины в списки посредников и списки арбитров Международного центра по урегулированию инвестиционных споров».