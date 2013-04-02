Министр финансов Кипра решил уйти в отставку

Министр финансов переживающего острый финансовый и банковский кризис Кипра Михалис Саррис заявил, что уходит в отставку, сообщает Reuters.

Министр сообщил об этом, завершив переговоры с международными кредиторами о помощи, в обмен на которую острову пришлось причинить огромный ущерб крупным банковским вкладчикам.

Новость появилась после того, как Кипр объявил о частичном смягчении валютного контроля, повысив "потолок" для финансовых трансакций, не требующих одобрения Центробанка, но сохранив остальные ограничения.

В марте Саррис ездил в Россию, чтобы обсудить с Москвой возможную финансовую помощь Кипру, но вернулся ни с чем. Он сказал, что его основная цель - договориться с кредиторами - достигнута.

Он добавил, что ему следует уйти в отставку, поскольку он находится в числе людей, чья деятельность расследуется в связи с коллапсом банковской системы страны. Его отставка была принята правительством.

"Я считаю, что для того, чтобы облегчить работу (следователей), будет правильно передать мой отказ от должности президенту республики, что я и сделал", - сказал Саррис.

Он также сказал, что пока неясно, когда будут сняты оставшиеся меры контроля за капиталом.

Вскоре после заявления Сарриса, Кипр назначил новым министром финансов Харриса Георгиадеса, который был министром труда и заместителем министра финансов. Он принесет присягу в среду, сообщил источник в правительстве.

Как сообщал УНИАН, отделения кипрских банков после двухнедельного перерыва открылись 28 марта на Кипре в условиях строгого контроля над движением капитала, который введен ЦБ страны. В этом же день в кипрские банки поступили 5 млрд евро наличных, доставленных в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на Майне. Позднее кипрские власти сообщили, что крупные вкладчики самых больших банков страны могут потерять около 60 процентов сбережений, превышающих 100 000 евро.

Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составила 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. Одновременно, инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов.

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