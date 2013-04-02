В законах есть достаточно механизмов для борьбы с экономическими преступлениями - эксперт

Действующее законодательство предусматривает достаточно механизмов для борьбы с экономическими преступлениями, и в создании службы финансовых расследований нет необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции глава совета предпринимателей при Кабмине, президент “Украинской аграрной конфедерации” Леонид Козаченко.

По его словам, проблемы в сфере борьбы с экономическими преступлениями связаны не с администрированием и уплатой налогов, а с отсутствием политической воли победить коррупцию. “Мы знаем о наличии четырех конвертационных центров в Киеве, их не нужно искать, а нужно просто закрыть. Около 1,5 млрд грн платится чиновникам только в Киеве за незаконное размещение МАФов и “уличную” торговлю”, - сообщил Л.Козаченко.

По мнению Л.Козаченко, в настоящее время действующие контролирующие органы и силовые структуры располагают достаточными полномочиями в сфере контроля за уплатой налогов, и создание еще одного органа приведет к дублированию функций и конфликтам между ними.

Как сообщал УНИАН, в марте ряд украинских СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований, которая будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований и подчиняться непосредственно Президенту Украины.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.