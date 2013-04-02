Кабмин разрабатывает механизм привлечения инвестиций через концессии и индустриальные парки

Правительство разрабатывает механизмы привлечения инвестиций путем передачи объектов в концессию и создания индустриальных парков.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

В Украине концессии могут применяться в строительстве дорог, развитии портовой отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве. Преимуществами данного инструмента является возможность значительного снижения расходов государственного и местных бюджетов на создание и модернизацию инфраструктуры и повышение операционной эффективности управления объектами.

Сегодня проекты государственно-частного партнерства занимают примерно треть в антикризисном пакете проектов G20 (большой двадцатки). А в странах Европы и СНГ активно создаются индустриальные парки.

«Идет конкуренция за иностранные инвестиции путем предоставления максимальных льгот при создании нового бизнеса в отдельных секторах экономики - IT, науке, машиностроении. В первую очередь, в импортозамещении. И это позволяет достичь впечатляющих результатов. За период с 2002 по 2012 год ВВП Турции выросло в 3,3 раза (с 231 до 775 млрд. дол.). Такой опыт должен быть использован для развития отечественной экономики», - сказал вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, глава Миндоходов Александр Клименко 28 марта заявил, что коллегия Министерства доходов и сборов на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть и утвердить положение о работе Инвестиционного совета при Миндоходов, куда войдут не только руководители министерства, но и представители бизнеса, инвестиционных компаний, а также корпоративных объединений, в частности, Американской торговой палаты.