Фонд гарантирования вкладов откладывает введение дифференцированных взносов для банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц откладывает введение дифференцированных регулярных взносов для банков.

Об этом фонд сообщил в письме от 28 марта №12-2337/13, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно письму, дифференцированный взнос вводится решением исполнительной дирекции фонда от 12 февраля №11, которое зарегистрировано в Минюсте 6 марта. Также сообщается, что согласно действующему законодательству решение о введении дифференцированных взносов принимается исполнительной дирекцией фонда и должно утверждаться административным советом фонда, но в настоящее время такое решение еще не принято.

«В случае принятия исполнительной дирекцией фонда решения об установлении дифференцированных взносов и его утверждения административным советом Фонда, банки будут уведомлены о таком решении путем размещения соответствующей информации на официальном сайте фонда в сети Интернет и электронной почтой Национального банка Украины», - говорится в письме.

В то же время, на официальном сайте Верховной Рады Украины данный документ размещен в разделе нормативных документов Фонда гарантирования со статусом «действующий» (решение от 12 февраля 2013 года №11, зарегистрировано в Минюсте 6 марта, согласовано с Национальным банком Украины).

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", размер годовой ставки сбора в Фонд для банков составляет 0,5% базы начисления в национальной валюте и 0,8% базы начисления в иностранной валюте. В декабре исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов сообщил о том, что дифференциация взносов в фонд необходима, но этот вопрос еще прорабатывается.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 марта составил 5,71 млрд грн, участниками фонда являлись 174 банка.

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