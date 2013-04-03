Торги на межбанке открылись ростом доллара и снижением евро

В среду, 3 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1520/8,1590 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2597/0,2601, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4345/10,4450. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2798/1,2800 (вторник — 1,2867/69).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 апреля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1480, к 12:00 цены поднялись до 8,1480/8,1530. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1545/8,1575 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4775/10,4880, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4630/10,4755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,4625/10,4725.