Норвегия может выделить Украине грант в несколько миллионов евро

Правительство Норвегии рассматривает возможность выделения Украине гранта для проведения пилотного проекта по созданию системы геопространственных данных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

«После успешного запуска Национальной кадастровой системы правительство Норвегии рассматривает возможность выделения Украине гранта в несколько миллионов евро для проведения пилотного проекта по созданию системы геопространственных данных. Ознакомительный визит норвежцев ожидаем в конце мая», - сообщил глава земельного ведомства Сергей Тимченко.

Как сообщал УНИАН, после запуска с 1 января 2013 года электронной системы Государственного земельного кадастра (Национальной кадастровой системы) С.Тимченко сообщил, что следующим шагом станет создание геопространственной системы на основе НКС путем внесения информации о водных, лесных ресурсах, недрах, коммуникациях и сетях и т.д.

В феврале в ходе заключительной миссии Всемирный банк отметил успешный запуск электронной системы Государственного земельного кадастра (Национальной кадастровой системы) по финансируемому банком проекту «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра».

Общая сумма займа Всемирного банка составляет 89,68 млн долл. Проект, который начался в 2004 году, завершается 30 апреля 2013 года.