Объем частных переводов в Украину в 2012 году достиг 7,5 млрд долл.

В Украине в 2012 году объемы частных денежных переводов из-за границы увеличились против 2011 года на 7,2% - до 7,5 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в последние три года продолжала расти привлекательность международных платежных систем для перевода средств из-за границы. Так, если в 2008-2009 годах через эти системы проходила треть объемов переводов в Украину, то в 2011 году их доля выросла до 40%, а в 2012 году — до 43%.

«По оценкам Нацбанка, объемы средств, поступивших в страну по неформальным каналам (путем передачи наличных или материальных ценностей), за 2012 год, как и в 2011 году, составили 1 млрд долл., или 13,8% от общих объемов денежных переводов в Украину», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что распределение денежных переводов по странам характеризуется высокой степенью концентрации: более 70% переводов поступило из семи стран.

Лидером по объемам денежных потоков в Украину остается Россия, суммы переводов из которой по сравнению с 2011 годом увеличились на 18,2% - до 2,3 млрд долл.

Всего на страны СНГ в 2012 году приходилось 40,1% объема денежных переводов из-за границы.

По данным НБУ, среди других стран мира основной объем переводов поступил из США и Германии (соответственно 9,3% и 6,2% общего объема денежных переводов в Украину). Всего из стран ЕС поступило 2,3 млрд долл. (или 34,9% от общего объема денежных переводов), что на 4,7% меньше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. По итогам 2011 года объем частных денежных переводов в Украину против 2010 года вырос на 19,7% - до 7,019 млрд долл.