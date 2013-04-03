В МИД подтверждают - финансирование министерства сокращено

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию об уменьшении финансирования министерства.

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины – руководителя аппарата Андрея Олефирова, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

«В 2013 году, действительно, произошло уменьшение финансирования Министерства иностранных дел Украины, по сравнению с предыдущим годом», - сообщил А.Олефиров, отметив, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса меры жесткой экономии сегодня вынуждены принимать практически все государства мира, в т.ч. страны ЕС.

В такой ситуации, по убеждению А.Олефирова, первоочередной задачей МИД Украины является оптимизация расходов внешнеполитического ведомства с одновременным направлением финансирования на наиболее приоритетные направления внешней политики, определенные руководством государства.

При этом он отметил, что все меры экономии средств, которые принимает и будет принимать МИД Украины в этой связи, происходят в полном соответствии с законодательством Украины, в частности Законом «О дипломатической службе», Законом «Об отпусках», Бюджетным кодексом.

А.Олефиров сообщил, что в течение первого квартала 2013 года МИД Украины была полностью обеспечена оплата труда как в Центральном аппарате министерства, так и в заграничных дипломатических учреждениях, а также финансирование аренды служебных и жилых помещений, коммунальных расходов.

«На сегодняшний день, в любом случае, речь не идет о кадровых сокращениях в заграничных дипломатических учреждениях, вместо этого происходит оптимизация нашей работы по всем направлениям», - заверил дипломат.

А.Олефиров убежден, что все задачи, поставленные перед МИД Украины руководством государства, будут выполнены на самом высоком уровне. В то же время, по его словам, осознавая необходимость улучшения финансовой ситуации, министерством были определены четкие потребности по усилению финансирования отдельных направлений работы, о чем министр иностранных дел докладывал главе правительства Украины. «По результатам премьер-министром даны соответствующие поручения относительно учета этих потребностей во время внесения изменений в Государственный бюджет Украины на 2013 год», - сказал А.Олефиров.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля МИД направило в представительства за рубежом разъяснение, текст которого имеет агентство.

В этом документе за подписью первого заместителя министра иностранных дел Руслана Демченко, в частности, отмечается, что бюджетные назначения на функционирование заграничных дипломатических учреждений в 2013 году сокращены на 95 млн. грн., или на 16,4 млн. дол. По сравнению с 2012 годом.

Речь идет фактически о 14% сокращении бюджетных средств на финансирование деятельности украинских дипломатов за рубежом.

В документе также содержалось поручение пересмотреть договоры аренды на служебные и жилые помещения для уменьшения их стоимости, установить жесткие лимиты на расходование средств на услуги связи, транспортные и медицинские услуги, свести к минимуму расходы на протокольные мероприятия и краткосрочные командировки.

5 марта министр иностранных дел Леонид Кожара выдал отдельное поручение относительно организационных мероприятий, связанных с финансовым обеспечением заграничных дипломатических учреждений в 2013 году. В частности, согласно поручению министра, все, кто подлежит ротации, должны вернуться в Киев до 30 апреля, а дипломатов на замену направят только в декабре. Исключения могут быть сделаны только для тех, кто имеет детей, которые учатся в школах и высших учебных заведениях стран пребывания.

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