Столичная налоговая увеличила поступления в госбюджет на 32%

Сотрудники Государственной налоговой службы Украины в Киеве в январе-марте 2013 года мобилизировали в государственный бюджет 7,5 млрд грн, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ Киева со ссылкой на главу службы Ирину Носачеву.

По ее словам, в сравнении с январем-мартом прошлого года бюджет страны дополнительно получил 1,825 млрд грн.

По данным ГНСУ, поступления по налогу на доходы физических лиц за январь-март составили 2,5 млрд грн., что 12%, или 263 млн грн, больше аналогичного показателя 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране объем поступлений в государственный бюджет Украины в январе-марте 2013 года вырос на 6,7%, или 6,5 млрд грн, по сравнению с первым кварталом 2012 года и составил 102,5 млрд грн.