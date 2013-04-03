Азаров обещает наказывать «изобретателей» безосновательных проверок бизнеса

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует строго наказывать инициаторов безосновательных проверок бизнеса.

Об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По словам премьера, за последние годы Украина в плане дерегуляции сделала больше, чем за предыдущие десятилетия: упрощен порядок учреждения и закрытия бизнеса, на порядки уменьшено количество разрешительных документов, введена риск-ориентированная система государственного контроля. Однако система не заработала полностью так, как это задумывалось, признал Н.Азаров. Безусловно, количество проверок сократилось, но бизнес до сих пор считает их существенным препятствием, подчеркнул он.

«Я требую, чтобы такие «изобретатели» проверок были моментально и принципиально наказаны. Каждая проверка без законных оснований – это чрезвычайная ситуация. Только так это нужно воспринимать», - подчеркнул Н.Азаров. При этом он отметил, что каждая проверка должна назначаться исключительно по решению первого руководителя контролирующего органа, и именно он будет персонально отвечать за ее обоснованность и последствия.

По словам Н.Азарова, в первую очередь это касается Министерства доходов и сборов.

«Это министерство должно быть не генератором проверок и мелочной «опеки» бизнеса, а генератором взаимного доверия и экономических стимулов для добросовестной работы бизнеса», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля, открывая сегодня заседание Комитета по экономическим реформам, Президент Украины Виктор Янукович призвал государственные контролирующие органы уменьшить количество проверок предпринимателей. При этом он отметил, что проверки контролирующих органов приносят лишь негатив в бизнес-климат Украины.

По мнению Президента, права контролирующих органов прекращать работу предприятий должны быть сокращены до минимума, а внеплановых проверок не должно быть вообще, кроме случаев, когда есть решение суда.

План-график проверок Министерства доходов и сборов Украины в первом квартале 2013 года сокращен на 24% по сравнению с первым кварталом 2012 года – до 1,6 тыс. субъектов предпринимательства - юридических лиц.

1 апреля министр доходов и сборов Украины Александр Клименко подписал план-график проведения налоговых проверок во втором квартале 2013 года, в котором сохранена тенденция к их сокращению.

В 2012 году Государственная налоговая служба ввела и четко придерживалась моратория на проверки СМИ, а также проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса был введен на переходной период для внедрения изменений в налоговой сфере - новых правил упрощенного налогообложения и других законодательных изменений. При этом масштабные проверки были проведены на рынке подакцизных товаров, в частности алкоголя и табака.