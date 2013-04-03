Миндоходов сократит количество проверок на 15%

Министерство доходов и сборов Украины намерено во втором квартале 2013 г. сократить количество проверок на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 1,4 тыс. субъектов хозяйствования, сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Сокращение проверок возможно, в том числе, за счет широкого использования системы электронного аудита. «Уменьшить фискальное давление на бизнес планируется за счет внедрения системы электронных дистанционных проверок, а также объединения налогового и таможенного аудита. Благодаря таким новациям бизнес получит возможность уделять время и внимание своей основной деятельности, а не общению с налоговиками и таможенниками», - убеждены в Миндоходов.

Инициатива постепенного сокращения проверок и использования электронного аудита в настоящее время обсуждается с предпринимателями.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко подписал план-график проведения налоговых проверок во ІІ квартале 2013 года, в котором сохранена тенденция к их сокращению. При этом по результатам первого квартала плановые проверки сократились на 24%. В 2012 году объектами проверки стали 8 тыс. предприятий всех форм собственности.