Кабмин предлагает Раде утвердить отчет о выполнении бюджета-2012 с дефицитом 53,5 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить отчет о выполнении Государственного бюджета Украины на 2012 год с дефицитом 53,445 млрд грн.

Соответствующий проект постановления Верховной Рады зарегистрирован в парламенте 2 апреля (№2688).

Согласно проекту, Кабмин предлагает утвердить отчет о выполнении Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» по доходам в размере 346,054 млрд грн, по расходам - 395,682 млрд грн, по объемам возврата кредитов - 2,277 млрд грн и по объемам предоставленных кредитов - 6,095 млрд грн.

«Несмотря на сложные внешние условия и нестабильность на мировых финансовых рынках в 2012 году, настойчивая работа и консолидация усилий всех органов власти дали возможность обеспечить укрепление финансовой системы, стабильное функционирование бюджетной системы, своевременно рассчитываться по долговым обязательствам государства, выполнять в полном объеме все повышенные социальные обязательства, обеспечивать реализацию важных инфраструктурных и инвестиционных проектов», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 29,833 млрд грн больше, чем за 2011 год. Дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн. В 2012 году доходы госбюджета составили 346,025 млрд грн, что на 31,408 млрд грн, или на 10%, больше показателя 2011 года. В т.ч. в общий фонд госбюджета поступило 289,577 млрд грн, что на 8,9% больше 2011 г. Кассовые расходы госбюджета в 2012 г. составили 395,661 млрд грн, что на 18,7% больше прошлогоднего. В т.ч. расходы общего фонда составили 343,590 млрд грн – на 19,6% больше 2011 г.

По данным Минфина, сводный бюджет за 2012 г. выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планировались на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы - 413,605 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 360,501 млрд грн. Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год был запланирован в размере 38,807 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 34,923 млрд грн.

По данным Госстата, номинальный ВВП за 2012 год составил 1408,9 млрд грн, реальный ВВП по сравнению с 2011 годом составил 100,2%.

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