ЕБРР сменил директора банка в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Шевки Акюнера директором Банка в Украине вместо Андре Куусвека, говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, новый директор ЕБРР в Украине ранее занимал должность заместителя директора ЕБРР в Турции.

Также указывается, что А.Куусвек назначен директором по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне. А.Куусвек занимал должность директора ЕБРР в Украине с 2008 г.

По информации банка, на протяжении своей 17-летней карьеры в ЕБРР Ш.Акюнер занимал старшие руководящие должности в отделах кредитных рисков и агробизнеса перед назначением в Турцию в 2009 г. Он приступит к исполнению своих обязанностей в Украине 1 июня 2013 г.

До прихода в ЕБРР Ш.Акюнер работал в Центральном банке Турции, Банке Монреаля и Королевском банке Канады, а также в других странах Северной Америки и Европы.

Новый директор ЕБРР в Украине является гражданином Турции. Он имеет степень бакалавра управления Босфорского университета (Стамбул) и степень магистра делового администрирования Университета Конкордия (Монреаль, Канада).

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