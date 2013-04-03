Киевская налоговая посредством наклеек на кондитерских изделиях агитирует декларировать доходы

Государственная налоговая служба Украины в Киеве в рамках кампании «Декларирование-2013» договорилась с рядом производителей продуктов питания, в частности кондитерских изделий, о размещении на их продукции агитационных наклеек и логотипов декларационной кампании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

«Логика проста: продукты питания ежедневно покупаются. И потому не лишним будет напомнить киевлянам о необходимости задекларировать полученные в течение 2012 года доходы», - сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов физических лиц, которая продлится до 1 мая 2013 года. По состоянию на конец марта киевляне подали 8 475 деклараций об имущественном состоянии и доходах, задекларировав доходы в сумме 1,547 млрд грн.

Напомним также, что в свое время столичные налоговики активно использовали празднование Масленицы для агитации декларировать доходы.