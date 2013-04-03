Инфляция в еврозоне в марте снизилась до 1,7%

Брюссель. По предварительным данным, в марте 2013 года годовая инфляция (март к марту) в зоне евро составила 1,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В феврале 2013 года годовая инфляция в зоне евро составляла 1,8%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,0%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.