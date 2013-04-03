Распоряжение Кабмина о полномочиях Миндоходов вступило в силу

Министерство доходов и сборов Украины отныне работает в рамках возложенных на него функций и полномочий, оговоренных распоряжением Кабинета министров Украины от 20 марта №166 и опубликованных в газете «Урядовый курьер» 3 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Осуществление деятельности Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы прекращаются, а их функции и полномочия передаются, согласно Указу Президента от 18 марта 2013 года №141, передаются Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контроля за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте.

В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.