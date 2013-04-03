В департаменте экономической политики Львовского горсовета выявлены нарушения на 1 млн грн

Специалисты Госфининспекции во Львовской области во время ревизии Департамента экономической политики Львовского городского совета выявили, что бюджет города недополучил 1,1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госфининспекции во Львовской области, указанные средства должны были поступить от инвесторов как паевые взносы по заключенным договорам и в дальнейшем направляться на создание и развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры Львова.

Как отмечается в сообщении, из-за несоблюдения законодательства и требований 10 заключенных договоров о паевом участии между департаментом и инвесторами, а также из-за непроведения юридическим управлением городского совета соответствующей гражданско-правовой работы в установленные сроки, паевые взносы на сумму более 1,1 млн грн не были перечислены в бюджет города.

Благодаря фининспекторам еще до завершения ревизии обеспечена уплата паевых взносов на сумму 140 тыс. грн.

"Директору Департамента экономической политики Львовского городского совета выдвинуто требование об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности, а о результатах ревизии проинформирована прокуратура города Львова”, - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция, созданная на базе Главного контрольно-ревизионного управления Украины, в январе 2013 года провела проверки 538 предприятий, учреждений и организаций, обеспечив возмещение государственных потерь финансовых и материальных ресурсов в объеме 124,5 млн грн.

При этом общий объем финансовых нарушений, зафиксированный сотрудниками Госфининспекции, составил 341,5 млн грн.

В 2012 году органы Госфининспекциии Украины провели проверки 8,1 тыс. предприятий, учреждений и организаций, обеспечив возмещение потерь государственных ресурсов на сумму 1,9 млрд грн.