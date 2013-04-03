Польша в 2012 году увеличила госдолг до 255 млрд долл.

Варшава. Государственный долг Польши на конец 2012 года составил 255 млрд долл., что на 7,6 млрд долл., или на 3,1% больше, чем на конец 2011 года.

Об этом свидетельствуют предварительные данные польского министерства финансов, которыми располагает УНИАН.

Госдолг с учетом задолженности органов самоуправления составил почти 269 млрд долл., что на 3,2% больше показателей 2011 года.

В то же время министерство финансов отмечает, что в прошлом году Польше впервые с 2007 года удалось сократить процентное соотношение госдолга к ВВП - до 52,7% с 53,5% годом ранее.

"В 2012 году в Польше зафиксировано самое высокое во всем Евросоюзе падение долга к ВВП (без учета Греции, где был реструктуризован долг, и Венгрии, которая национализировала средства частных пенсионных фондов)", - отметила пресс-служба.

В министерстве добавили, что соотношение долга к ВВП в прошлом году сократилось только в шести из 27-ми стран Евросоюза, а во всем объединении это соотношение выросло на 4,1%.

По данным польского минфина, рост доли госдолга к ВВП составил от 1,1% в Германии до 19,1% в Испании.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец прошлого года составил около 64,5 млрд долл., что на 8,9% больше, чем годом ранее.

В тоже время, по данным минфина, отношение госдолга к ВВП сократилось до 28,5% с 36,2%.

Справка УНИАН. Действующая конституция Польши обязывает власть автоматически сократить расходы, если госдолг превышает 60% ВВП. Ряд экспертов заявляют, что реальный долг - с учетом необходимых заимствований на финансирование, в частности, будущих выплат пенсий и на здравоохранение уже превышает 200% ВВП Польши.

Госдолг польского государства до начала рыночных реформ в 1989 году составлял около 40 млрд долл.