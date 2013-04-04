Обама решил 5% своей зарплаты перечислять в казну США

Президент США Барак Обама принял решение возвращать часть своей зарплаты в казну страны, желая выразить солидарность с другими госслужащими, пострадавшими от сокращений выплат.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Huffington Post.

По данным Белого дома, эти выплаты составят 5%. Таким образом, из 400 тысяч долларов зарплаты в год Б.Обама отдаст 20 тысяч долларов в бюджет.

Как сообщал УНИАН, в марте в США началась процедура автоматического секвестра бюджета, к концу сентября все расходные статьи будут сокращены на 85 млрд долл.

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