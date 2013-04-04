Банк Японии сохранил базовую ставку и увеличил план скупки активов до 1,6 трлн долл.

Банк Японии по итогам заседания, завершившегося в четверг, 4 апреля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых и расширить программу по выкупу активов с рынка на 50 триллионов иен - до 151 триллиона иен в год (1,62 триллиона долларов).

Кроме того, регулятор намерен начать покупать гособлигации, срок погашения которых превышает установленный лимит в три года. Теперь лимит расширен до семи лет, передает ПРАЙМ.

ЦБ подтвердил свои намерения достичь целевого уровня годовой инфляции в 2% предположительно за два года.

Банк также сообщил об увеличении объема денежной базы приблизительно на 60-70 триллионов иены в год. По состоянию на конец 2012 года, показатель составлял 138 триллионов иен и, как ожидается, увеличится до 200 триллионов иен к концу 2013 года и до 270 триллионов иен к концу 2014 года.

"Экономика Японии перестала слабеть и уже продемонстрировала некоторые признаки роста", - отмечается в пресс-релизе регулятора.

После оглашения решения Банка Японии курс иены к доллару начал быстро снижаться - достиг отметки в 94,04 иены за доллар против 93,04 иены к закрытию торгов среды.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Банк Японии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых, не изменив объем программы выкупа активов с рынка.

Решение ЦБ полностью совпало с прогнозами аналитиков. По их мнению, высокая степень неопределенности по поводу перспектив японской экономики пока сохраняется, особенно на фоне европейских долговых проблем и неоднозначных темпов восстановления экономики США.

Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.

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