Межбанк в четверг открылся котировками 8,1490/8,1550 грн/долл.

В четверг, 4 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1490/8,1550 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2570/74, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4540/10,4635. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2832/34 (среда — 1,2798/1,2800).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1520/8,1590, к 12:00 цены снизились 8,1490/8,1535. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 8,1505/8,1540 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4345/10,4450, к 12:00 цены ушли вверх 10,4375/10,4495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4420/10,4525.