Ситуация на мировом финансовом рынке способствует росту пары EUR/USD - эксперт

Внимание инвесторов в четверг, 4 апреля, будет направлено на заседание ЕЦБ по процентной ставке и последующую пресс-конференцию его главы Марио Драги. Намеки на готовность к стимулирующим мерам на фоне недавних слабых данных с рынка труда США, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, могут способствовать росту EUR/USD с ближайшей целью на 1,2920 и далее 1,2970.

Как отмечают аналитики, Банк Англии вряд ли решится на расширение программы уже на текущем заседании. Как только рынок в этом убедится, вероятен рефлекторный скачок GBP/USD вверх. Однако, скорее всего, рост пары ограничится уровнем 1,5172.