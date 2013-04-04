Харьковская область возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Украины, сформированный впервые специалистами Киевского международного института социологии и Института экономических исследований и политических консультаций с целью выполнения специального поручения Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Института экономисследований и политических консультаций Игорь Бураковский, куратор формирования рейтинга, во время презентации рейтинга, прошедшей в Киеве под эгидой Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

«Это молодой инструмент анализа. Ключевая идея – оценить качественные и количественные характеристики регионов с позиции инвесторов. Мы не говорим о конкурентоспособности регионов, мы не оцениваем инвестиционный климат в целом. Мы не говорим об ожиданиях будущих инвесторов, но мы говорим об оценках предпринимателей, которые уже вложили деньги в нашу страну, в наши регионы», - подчеркнул И.Бураковский.

Он сообщил, что рейтинг формировался с учетом 18 факторов, а именно: ресурсной обеспеченности регионов, включая природные ресурсы, производственные возможности и инфраструктурное развитие, а также открытость и эффективность местной власти, включая вопросы преодоления коррупции и легкости административных процедур. Кроме того, в формировании рейтинга учитывался и предыдущий опыт привлечения инвестиций.

В результате в пятерке лидеров оказались Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В числе аутсайдеров – Севастополь и Черновицкая область.

По мнению И.Бураковского, низкий показатель Севастополя во многом обусловлен ресурсными сложностями и непростой ситуацией с развитием инфраструктуры города. Севастополь во многом остается заложником своего «советского» прошлого, уверен эксперт.

«Хочу подчеркнуть, что индекс – это не оценка социально-экономического развития региона, это оценка региона глазами инвестора», - отметил руководитель института.

Он также выразил надежду, что представленный рейтинг станет регулярным, что обусловит его ценность как для инвесторов, так и для властей, поскольку рейтинг позволит четче понять, какие сферы являются наиболее интересными и заслуживают особого внимания с точки зрения развития региона в целом.

Справка УНИАН. По данным Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, объем прямых иностранных инвестиций в Харьковскую область по состоянию на конец 2012 года составил 2,1 млрд долларов США (4-е место в Украине). В промышленности занято 36,7% населения области. Каждое четвертое предприятие области представляет сферу перерабатывающей и пищевой промышленности, каждое пятое – сферу машиностроения.