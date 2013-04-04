Большинство ВР внесло изменения в бюджет-2013 для обеспечения Миндоходов и Госслужбы ЧС

Большинство Верховной Рады приняло закон о внесении изменений в дополнение № 3 Закона "О государственном бюджете Украины на 2013" относительно функционирования Министерства доходов и сборов и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 народных депутата, присутствующих на заседании ВР, которое проходит в здании комитетов парламента на улице Банковой.

По словам председателя ВР Владимира Рыбака, при принятии закона были приняты к сведению предложения профильного комитета.

Как отмечается в заключении Комитета ВР по вопросам бюджета, законопроект был подготовлен в связи с подписанием указа Президента от 24 декабря 2012 года № 726/2012 “О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”, которым, в частности, было предусмотрено образовать Министерство доходов и сборов (реорганизовав Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу), а также Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (реорганизовав МЧС и Государственную инспекцию техногенной безопасности).

Принятым законом предлагается перераспределение бюджетных назначений для обеспечения выполнения заданий и функций, возложенных на новообразованные центральные органы исполнительной власти, в пределах общего объема расходов, предусмотренных в государственном бюджете на 2013 год для органов исполнительной власти, которые реорганизуются.