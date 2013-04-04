Госинвестпроект разработает электронную инвестиционную карту Украины

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами намерено в ближайшее время представить инвестиционную карту Украины, работающую в интерактивном режиме, с целью детальной презентации инвестиционных возможностей каждой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Госинвестпроекта Владислав Каськив во время представления результатов исследования инвестиционной привлекательности регионов, а также презентации единого инвестиционного атласа Украины.

«Инвестиционный атлас - результат работы агентства (Госинвестпроекта - УНИАН). Цель проделанной работы - ознакомиться с инвестиционным потенциалом регионов и возможностями страны. В дальнейшем планируем создание электронной карты, которая должна стать основой построения результативных деловых контактов местных деловых кругов», - сказал В.Каськив.

Он подчеркнул, что инвестиционный атлас - это первый системный анализ, к подготовке которого были привлечены порядка 200 специалистов - представителей органов власти, а также украинских и международных организаций бизнес-сектора.

Как сообщал УНИАН, Харьковская область возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, впервые сформированный в Украине во исполнение соответствующего поручения, выданного Президентом Украины.

Объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) в Украину с начала 2012 года увеличился на 8,2% и в конце 2012 г. составил 54 462,4 млн долл. Из стран ЕС поступило 42 979,3 млн долл. (78,9% общего объема акционерного капитала), из стран СНГ – 4 269 млн долл. (7,8%), из других стран мира – 7 214,1 млн долл. (13,3%). Инвестиции поступили из 130 стран мира. В десятку основных стран-инвесторов украинской экономики входят: Кипр, Германия, Нидерланды, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Виргинские острова, Франция, Швеция, Швейцария. Десять основных стран-инвесторов обеспечили 82,3% общего объема инвестирования.

Ранее глава Госинвестпроекта В.Каськив заявлял, что объем инвестиций, которые могут поступить в Украину в рамках реализации национальных инвестиционных проектов, по итогам 2013 года может превысить 8 млрд грн.