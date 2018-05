Bank of Cyprus Group не намерена сокращать свое присутствие в Украине

Bank of Cyprus Group (Кипр) не намерена продавать свою дочернюю структуру и сокращать присутствие в каких-либо сегментах бизнеса в Украине, сообщила УНИАН пресс-служба группы.

Согласно сообщению, решения Еврогруппы распространяют свое влияние на операции на Кипре, где Bank of Cyprus будет объединен с «хорошими активами» Laiki Bank (Cyprus Popular Bank), а также на операции в Греции и некоторые операции в Великобритании.

Bank of Cyprus и Laiki Bank представлены в Украине («Банк Кипра» и «Марфин Банк» соответственно), но их слияние, по словам пресс-службы, не планируется.

Относительно влияния ситуации на Кипре на работу дочерних структур банка в Украине, пресс-служба сообщила следующее: «Многочисленные публикации о событиях на Кипре в украинских СМИ имеют сильное информационное воздействие на украинскую общественность. При этом многие делают некорректные выводы. Важно понимать, что «Банк Кипра» в Украине является отдельно капитализированной украинской дочерней структурой, которая подлежит украинскому надзору и регулированию. Банк работает стабильно, демонстрирует хорошие финансовые результаты и выполняет свои обязательства перед клиентами в полном объеме».

Как сообщал УНИАН, Центральный банк Кипра принял решение о полной продаже бизнеса Laiki Bank на Кипре банку Bank of Cyprus (обе структуры представлены в Украине). Об этом сообщается в пояснениях к резолюции в отношении Bank of Cyprus и Laiki Bank. Bank of Cyprus получает большую часть бизнеса Laiki Bank, за исключением подразделений банка за границей. Подразделения Laiki Bank и Bank of Cyprus в Греции будут проданы банку Piraeus Bank (Греция).

«Марфин Банк» (ранее - «Морторгбанк») работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу средних банков.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 4,13 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,8 млрд грн, обязательства - 3,5 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,42 млрд грн, собственный капитал - 624,17 млн грн, уставный капитал - 435 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,15 млн грн.

Основным акционером банка является Cyprus Popular Bank (Laiki Bank Group), Кипр - 99,91% акций банка.

«Банк Кипра» (ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших банков.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 2,74 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,8 млрд грн, обязательства - 2,0 млрд грн, собственный капитал - 736,39 млн грн, уставный капитал - 700,64 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 40,69 млн грн.

Основными акционерами банка являются Bank of Cyprus (22,7853% в прямом владении и 76,9881% - опосредованно), компании «Лизинг-Финанс» (38,5922%), «Омикс-Финанс» (19,1665%) и «Корнер» (19,2294%).