Королевская рассказала об уменьшение долгов по зарплате

По оперативным данным, задолженность по заработной плате по состоянию на 29 марта составила 978 млн грн, что на 124 млн грн (12,5%) меньше показателя задолженности на 1 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр социальной политики Украины Наталья Королевская во время селекторного заседания в Кабинете министров.

«Задолженность, по оперативным данным, по состоянию на 29 марта несколько уменьшилась. По оперативным данным, она составила 978 млн грн. Причем 482 млн грн – это задолженность экономически активных предприятий», - сказала министр.

По ее словам, значительный объем задолженности сформирован на предприятиях государственной формы собственности. «В частности, задолженность только по предприятиям концерта «Укроборонпром» составила 185 млн грн, Минэнергоугля – 75 млн грн, ФГИУ – 54 млн грн, Мининфраструктуры – 33 млн грн, Минобороны – 18 млн грн», - сообщила Н. Королевская.

Она также отметила, что в региональном разрезе «абсолютным рекордсменом» по задолженности остается Донецкая область, где объем зарплатных долгов составил 210 млн грн.

Кроме того, по словам Н.Королевской, полностью погасить задолженность по зарплате до конца года на сегодняшний день готовы только 3 области Украины.

В ходе селекторного совещания заместитель генерального прокурора Украины Виталий Билоус сообщил, что на сегодняшний день ведется расследование 1500 дел по задолженности по зарплатам. Вместе с тем, по уже расследованным и рассмотренным в судах делам есть проблемы. Невыполненными, по словам В.Билоуса, остаются 30 тыс. судебных решений, обязывающих выплатить более 300 млн грн долгов по зарплатам.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,102 млрд грн.

Долг экономически активных предприятий за февраль т.г. вырос на 3,2% и составил 54,5% от общего объема задолженности, долги предприятий-банкротов - 39,9% (-1,4% по сравнению с 1 февраля).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности отмечен в Донецкой области - 253 млн грн (208,96 млн грн на 1 февраля), наименьший - в Черновицкой области - 125 тыс. грн (171 тыс. грн на 1 февраля).

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