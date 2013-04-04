На межбанке торги закрылись котировками 8,1445/8,1495 грн/долл.

В четверг, 4 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1490/8,1550, к 12:00 цены снизились до 8,1450/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1445/8,1495 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2570/74, к 12:00 цены понизились - 0,2567/71. К закрытию цены откатились к уровню 0,2568/72 . В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6695 (+0,1155).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2785/1,2850.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4540/10,4635, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4175/10,4290. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли - 10,4310/10,4435.

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1520/8,1590, к 12:00 цены снизились - 8,1490/8,1535. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1505/8,1540 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4345/10,4450, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4375/10,4495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4420/10,4525.