«VAB Банк» планирует увеличить активы на 25%

Входящий в группу крупных «VAB Банк» (г.Киев) в 2013 году планирует увеличить объем активов на 25% - до 17 млрд грн.

Как сообщается на сайте финучреждения, это предусмотрено бизнес-планом банка на 2013 год. При этом отмечается, что выполнение данной задачи возможно только при благоприятной экономической ситуации.

Кредитный портфель корпоративных клиентов в 2013 году банк планирует увеличить более чем на 20%. Одним из приоритетных направлений станет кредитование малого и среднего бизнеса, в частности, предприятий агропромышленного сектора и сельхозтоваропроизводителей. Банк планирует к концу 2013 года увеличить удельный вес кредитов АПК в кредитном портфеле в два раза – с 30% до 60%.

Также сообщается, что в 2013 году региональная сеть банка, включающая 130 отделений, существенно изменяться не будет. По состоянию на 1 января 2013 года все отделения переведены в формат универсальных.

В 2013 году «VAB Банк» намерен выпустить около 100 тыс. платежных карт, общее количество которых превысит 625 тыс. Инфраструктура обслуживания платежных карт банка включает 261 банкомат и 357 терминалов.

«В 2013 году банк планирует выйти на балансовую прибыль. В 2012 году VAB впервые за последние несколько лет вышел на операционную прибыль»,– отмечает председатель правления «VAB Банка» Денис Мальцев.

Как сообщал УНИАН, на внеочередном собрании акционеров «VAB Банка» в конце января было принято решение увеличить уставный капитал на 700 млн грн, или на 29,8% – до 3,049 млрд грн, путем дополнительного выпуска акций.

По информации банка, дополнительная капитализация необходима для поддержки его текущей ликвидности, а также реализации планов по работе с корпоративными клиентами и физическими лицами.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года.

Активы банка на 1 января 2013 года составили - 13,28 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,63 млрд грн, обязательства - 12,08 млрд грн, средства клиентов – 8,04 млрд грн, собственный капитал - 1,20 млрд грн, уставный капитал – 2,35 млн грн.

«VAB Банк» в 2012 году снизил убыток на 53,3% - до 232,40 млн грн по сравнению с 2011 годом.

В ноябре 2012 года бизнесмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited сконцентрировал 67,7% акций банка. В конце декабря 2012 года Quickcom Limited нарастила участие в уставном капитале банка до 82,9%.