Миссия МВФ встретилась с украинскими банкирами

По просьбе представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине руководство Ассоциации украинских банков (АУБ) и Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) провели рабочую встречу с представителями миссии МВФ во главе с ее руководителем Кристофером Джарвисом, сообщается на сайте АУБ.

Согласно сообщению, со стороны МВФ во встрече приняли участие постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер, его коллега Джером Вашер и другие. От банковского сообщества, кроме руководства АУБ и НАБУ, во встрече также приняли участие представители отдельных банков, как крупных, так и небольших.

Как сообщал УНИАН, с 27 марта по 3 апреля 2013 года в Киеве находится миссия МВФ в рамках продолжения диалога о заключении нового соглашения стенд-бай (SBA).

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине М. Альер сообщил, что Фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивания цен на газ для населения, введения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Украину в 2013 году ждут пиковые выплаты по внешнему долгу на сумму около 9 млрд долл., в том числе около 6 млрд долл. - по ранее взятым кредитам Международного валютного фонда. В 2011 году Фонд заморозил кредиты для Украины в ответ на нежелание властей проводить экономические реформы и решать финансовые проблемы государственного энергохолдинга «Нафтогаз».