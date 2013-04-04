Миндоходов напоминает о крайнем сроке подачи декларации о доходах

Министерство доходов и сборов Украины напоминает налогоплательщикам о том, что декларации о доходах, полученных в 2012 году и подлежащих налогообложению, можно подавать до 1 мая 2013 года.

«Декларацию необходимо подавать в налоговую инспекцию по месту регистрации налогоплательщика или в электронном виде при наличии ключа цифровой подписи и программного обеспечения, которое можно получить бесплатно (в Аккредитованном центре сертификации ключей Миндоходов – УНИАН)», - говорится в разъяснении Миндоходов, переданном УНИАН.

Подать декларацию можно даже по почте, однако в этом случае отправить документ следует не позднее 20 апреля 2013 года.

В Миндоходов работает колл-центр, в котором можно получить ответы на любые вопросы, возникающие при составлении деклараций. Телефон центра – 0-800-501-00-7.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов граждан.

На 1 июля 2012 года в налоговые органы декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.