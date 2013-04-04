Депутаты внесли изменения в бюджет относительно госгарантий

Большинство Верховной Рады приняло закон «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно государственных гарантий) (№2476).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов, при необходимых 226.

Законом вносятся изменения в пункты 1 и 3 статьи 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

В соответствии с законом, пунктом первым статьи 6 устанавливается, что в 2013 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 50 млн грн по решению Кабинета министров Украины для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов ведения хозяйства - резидентов Украины государственного сектора экономики для кредитования проектов инвестиционного характера на объектах, имеющих общегосударственное значение.

В том числе по таким возможным направлениям: по обязательствам Государственного агентства автомобильных дорог Украины; по обязательствам ПАО «Украинский банк реконструкции и развития; по заимствованиям Государственного ипотечного учреждения; по обязательствам субъектов ведения хозяйства, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которые осуществляют реализацию национальных проектов.

А также для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет способствовать развитию экономики Украины, в том числе экспортоориентированных и энергосберегающих проектов; для реализации проекта строительства мостового перехода через реку Днепр в г. Запорожье.

Условия предоставления государственных гарантий устанавливаются Кабмином.

При этом Госагентство автомобильных дорог освобождается от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий.

Пунктом третьим статьи 6 определяется, что условия предоставления госгарантий устанавливаются Кабмином. Главные распорядители бюджетных средств по решению правительства могут освобождаться от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за их предоставление.